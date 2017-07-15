شرطة الرياض : تحديد هوية امرأة تجولت في القرية التراثية بملابس غير محتشمة

متابعات-فجر:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنً الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة رصدت عدة مقاطع فيديو متداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي تضمنت ظهور امرأه تتجول في القريه التراثية بمركز أشيقر التابع لمحافظة شقراء بملابس غير محتشمة .

و بناءً عليه و وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تم تحديد هويتها ، و بسماع أقوالها أقرت بقيامها بزيارة الموقع المنوه عنه رفق محرمها ، و أن المقاطع المتداوله تم نشرها بواسطة حساب مٌضاف لديها دون علمها .

جرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .