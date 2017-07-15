“الجوازات” تنهي إجراءات 6.608.118 مسافراً خلال إجازة عيد الفطر

واس-فجر:

أنهت المديرية العامة للجوازات في المنافذ البرية والبحرية والجوية الدولية للمملكة إجراءات 6.608.118 مسافراً، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وبين مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل،أن التقرير الإحصائي لحركة المسافرين “المغادرين و القادمين” خلال إجازة عيد الفطر المبارك عبر المنافذ الدولية للمملكة كافة،كشف عن قدوم 2.530.663 مسافرا للمملكة، بينما بلغ مجموع المغادرين للخار 4.077.455 مسافرا.

وأوضح المقبل أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله -، وبمتابعة وإشراف من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى فقد جرى التجهيز والاستعداد لإنهاء إجراءات المسافرين خلال إجازة العيد عبر جميع المنافذ الدولية البرية والبحرية والجوية وتشكيل قوة بشرية مدربة ومؤهلة داعمة للقوة الأساسية في جوازات المنافذ بالمناوبات في كل منفذ أوقات الذروة لضمان فتح جميع المسارات وكبائن الكاونترات تسهيلاً لإنهاء إجراءات المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد اللواء المقبل أن منسوبي الجوازات في المنافذ يعملون على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المسافرين من المواطنين والمقيمين والزوار، وأثنى على أدائهم وكفاءتهم في إنجاز إجراءات المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشيداً بجهودهم المبذولة وتواجدهم على رأس العمل طوال أيام فترة الإجازة والعمل في خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات تعمل على تطوير الأداء لجميع العاملين في جوازات المنافذ والرفع من مستوى الكفاءة والإنتاجية والعمل على سرعة إنهاء إجراءات المسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وأن الجوازات حريصة في تقديم خدمات متميزة ومتكاملة بهدف تحقيق رضا جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر منافذ المملكة من خلال اختصار الطاقات والجهد والأوقات في الإجراءات لجميع الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات لجميع المستفيدين .