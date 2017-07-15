مسابقة جامعة الطائف للمشاريع الريادية 2017 ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر لسوق عكاظ

متابعات-فجر:

تعتبر جامعة الطائف واحدة من الجامعات الرائدة في المملكة العربية السعودية، التي آمنت بأهمية الاقتصاد المعرفي كأحد عوامل تقدم الأمم والشعوب، ضمن منهجية ريادية هادفة تسعى لتحقيق الارتقاء بالمجتمع وأفراده. لاسيما وأن هذا هو الاتجاه الذي تتبناه المملكة العربية السعودية في رؤية 2030، والتي يرعاها ويدعمها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود حفظه الله

واستلهاماً من روح الرؤية الطموحة وانطلاقاً من أسسها ومبادئها النيلة، وسعياً إلى تحقيق تطلعاتها وأهدافها السامية، جاءت مبادرة جامعة الطائف التي نريد، تهدف إلى فتح قنوات التواصل مع المجتمع وطلاب الجامعة ومنسوبيها، وفي ذات الوقت متوافقة ومنسجمة مع مشروع الطائف الجديد، الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

وهذا ما كان دافعاً لتأسيس مركز ريادة الاعمال في جامعة الطائف، والذي يهدف الى تطوير قدرات ومهارات الشباب والشابات الرياديين، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار

ويترجم المركز هذا الاتجاه على أرض الواقع، من خلال تبني تنظيم المسابقة الأولى للمشاريع الريادية في الطائف، والتي تنطلق بإذن الله نهاية هذا الأسبوع، حيث تبدأ يوم الأربعاء 25شوال 1438هـ والموافق 19 يوليو 2017

وذلك برعاية مؤسسّي مركز ريادة الأعمال، معالي الدكتور حسام زمان مدير الجامعة، وسعادة الدكتور تركي المنصوري وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع، ويتولى إدارة الحوار وجلسات عمل الملتقى والمسابقة الدكتور محمد الزهراني رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة الطائف، كما سيقدم الحفل الإعلامي فيصل الزهراني.

وتستمر فعاليات المسابقة على مدار ثلاثة أيام متتالية (27-26-25) من شهر شوال الجاري، وذلك في الخيمة الثقافية بسوق عكاظ، حيث تجيْ المسابقة بالتزامن مع فعاليات وبرامج سوق عكاظ في دورته الحادية عشر والمقامة حالياً في مدينة الطائف.

وتهدف المسابقة الى استقطاب الأفكار والمشاريع الناشئة في جميع المجالات، بما فيها التقنية والاجتماعية والصناعية والتجارية، وتتيح الفرصة للمشاركين للالتقاء بالعديد من المختصين في مجال ريادة الأعمال، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، ومنهم الدكتور صالح بن سبعان والدكتور عبد الله مراد والأستاذ فيصل يماني والدكتورة سارة العتيبي والأستاذة سهى حسين موسى.

وحددت اللجنة المنظمة للمسابقة ثلاثة مسارات، هي مسار الأفكار ومسار المشاريع الناشئة ومسار الاختراعات.

كما أن المسابقة تقدم للفرق المتأهلة فرصة المشاركة في ورش العمل والاطلاع على تصميمات لنماذج ريادية ناجحة، بالإضافة إلى أنه بعد التصفيات النهائية ستحظى المشروعات الفائزة بفرصة الدعم من قبل مركز ريادة الاعمال بجامعة الطائف، وتصل جوائز المسابقة إلى 60000 ريال

ومن الجدير بالذكر أن إجراءات النتيجة النهائية، تتيح للجماهير المشاركة في التصويت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بنسبة تضاف إلى تقييمات لجنة التحكيم.