الخل مفتاح صحة ولمعان الشعر

متابعات _فجر

تسعى الفتيات للمحافظة على شعرهم الصحي ومظهره السليم اللامع والخالي من التقصف والقشرة.

ذكرت مجلة “فيتال” الألمانية أن الخل هو مفتاح صحة وجمال الشعر، فهو يمنح الشعر مظهراً مفعماً بالصحة ويُعيد إليه لمعانه وبريقه.

وأشارت الى أن الخل يعمل على تخليص الشعر من بقايا منتجات العناية ويمنع تكوّن الترسبات الجيرية، كما أنه يحارب القشرة والحكة بفروة الرأس، بالإضافة إلى أنه يساعد على استعادة الأُس الهيدروجيني الطبيعي للشعر.

أما عن طريقة اسخدام الخل كغسول للشعر، فذلك يتم بمزج كوب من الماء مع نصف كوب من الخل، ثم وضع المزيج كغسول بعد غسل الشعر كالمعتاد، ثم غسل الشعر جيداً، كي لا تبقى بقايا الخل ورائحته على الشعر.