إنسحاب صحفي في “بي بي سي” من ندوة عن “الجزيرة” تخوفا من تحوّلها للدعاية لقطر

متابعات _فجر

قرر الصحفي فرانك غاردنر؛ بقناة “بي بي سي” البريطانية،الإنسحاب من ندوة عُقدت أمس الإثنين، حول مستقبل قناة الجزيرة القطرية؛ “لكونها مناظرة منحازة إلى طرف واحد”.

وكان من المقرر أن يترأس مراسل “بي بي سي” المناظرة التي احتضنها نادي فرونت لاين (الملتقى الخاص بالصحفيين في لندن)، قبل أن يقرر الانسحاب ،بحسب ما ذكره موقع “عرب نيوز”.

وانسحب غاردنر؛ من المناظرة، التي كانت بعنوان “قضية الجزيرة”؛ بسبب مخاوف من تحويل الجلسة لتصبح “محاولة دعائية من قطر وقناة الجزيرة دون وجود أيّ طرف يحقّق التوازن في محاور جلسة النقاش” ،حيث ضمّت لجنة المناظرة: وضاح خنفر؛ المدير العام السابق لشبكة الجزيرة الإعلامية، وغايلز تريندل؛ المدير الإداري للجزيرة الإنجليزية، إضافة إلى ديفيد هيرست؛ مدير تحرير موقع “ميدل إيست آي”، وهو موقع يُعتقد بأن قطر تتبنى تمويله.

فيما انتقد مصدر داخل القناة البريطانية المنظمين القائمين على المناظرة، وذلك بسبب فشلهم في دعوة أيّ ضيف من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.