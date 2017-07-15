“شرطة الرياض” تنجح في إعادة “معتل نفسي “مفقود إلى والده

متابعات_فجر

تمكن رجال شرطة منطقة الرياض من إعادة شخص معتل نفسيا مفقود إلى والده .

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد تلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بالأرطاوية بلاغ أحد المواطنين عن هروب ابنه ( 16 عاماً معتل نفسياً ) أثناء نزوله لأداء الفريضة بأحد المساجد و توجهه لمنطقة صحراوية مجاورة .

فور تلقيها البلاغ قامت شعبة دوريات الأمن بالارطاوية بتشكيل فريق للبحث عن المفقود تساندها فرق من الدفاع المدني , حيث تم عمل مسح ميداني شامل للمناطق الصحراوية المحيطة .

و تم العثور على المفقود عند الساعة ( 10:45 ) من مساء اليوم نفسه بمنطقة صحراوية مجاوره تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتسليمة لوالده .