زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شمال المحيط الهادي

متابعات _فجر

ضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر شمال المحيط الهادي بين أطراف جزر ألوشيان في ألاسكا وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم أن الزلزال وقع عند الساعة 2334 بتوقيت جرينتش من اليوم على بعد حوالي 200 كيلومتر من مدينة نيكولسكوي على جزيرة بيرينج قبالة كامتشاتكا، مضيفة أن مركز الزلزال غربي جزيرة أتو في الطرف الغربي لجزر مجموعة نير أيلاندز التابعة لجزر ألوشيان.

وذكرت الهيئة أن الزلزال كان على عمق نحو عشرة كيلومترات فقط تحت قاع البحر.

وأشار المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إلى عدم حدوث موجات مد خطيرة على السواحل الواقعة في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.