العداء السعودي أبكر يتصدر قائمة أفضل رقم عالمي

متابعات – فجر

حقق العداء السعودي عبدالله عبدالرحمن أبكر إنجازا مميزا وقفزة نوعية في لعبة ألعاب القوى السعودية عندما تصدر قائمة اللاعبين الأفضل رقما وتفوقا وعطاء لعام 2016م في سباق 100م لدرجة الشباب وتحقيق لقب الرجل الأسرع في العالم عام 2016م في البطولة التي شهدتها مدينة نوالك الأميركية بزمن قدره 09-10ث، وبقي هذا الرقم مسجلا باسمه وحافظ عليه طوال العام، وأخطره الاتحاد الدولي لألعاب خلال الأيام القريبة الماضية بهذا الإنجاز المتميز وأرسل له شهادة التفوق.

من جهته، بارك عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد للاعب هذا الإنجاز الذي كان قد تحقق إبان رئاسته للاتحاد وقال: “هذا الانجاز يسجل باسم الوطن ويعكس موهبة فذه وبروز باكر لهذا اللاعب الذي يبلغ من العمر 19 عاما”.

كما بارك لاتحاد العاب القوى الجديد هذا الإنجاز وقال: “أتمنى وهذا العشم ما يحدث حاليا منه بقيادة الأخ الطموح والخبير هادي بكران بتواصل الاهتمام بهذه الموهبة التي ينتظرها مستقبل أكبر وإنجازات أفضل في عالم أم الألعاب في المحافل الدولية والقارية.