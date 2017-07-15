خمس وفيات وإصابة حرجة بحادث على طريق الطائف – أبها

متابعات – فجر

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقة تلقت بلاغا عن حادث تصادم نجم عنه خمس وفيات وإصابة حرجة.

وتفصيلاً: فقد تلقت العمليات بلاغ عند الساعة 10:17 من مساء هذا اليوم عن حادث تصادم على طريق الطائف بالقرب من بني رزام بين سيارتين إحداها من نوع أكسنت اصيب قائدها بإصابات حرجه وتم نقله لمستشفى أبها الخاص، والسيارة الثانية من نوع صالون تستقله عائلة مكونة من 5 أشخاص توفوا جميعاً في الموقع، حيث باشر الحادث ثلاث فرق اسعافيه اضافه إلى القيادة الميدانية.

وقدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقه عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفين، داعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا دعوته لجميع قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم.