الدفاع المدني ينتشل جثة شاب من خزان بمزارع الجوف

متابعات – فجر

توفي شاب غرقاً، مساء يوم الإثنين، ببركة مياه أرضية، غرب مركز ميقوع بمنطقة الجوف، وبين لـ “الرياض” المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، بأن غرفة العمليات تبلغت نهار يوم الاثنين عن حادث غرق شاب داخل مياه خزان أرضي بأحد المزارع غرب مركز ميقوع وعلى الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن وجود جثة شاب داخل خزان مياه أرضي مكشوف معد للري بمساحة ( 15✖20 ) م2 بعمق 3م تقريباً بأحد المزارع غرب مركز ميقوع وتم انتشال الجثة من قبل الدفاع المدني ونقلها إلى المستشفى وسلم الموقع للشرطة حسب الاختصاص.

وأضاف الرويلي: الدفاع المدني إذ يواسي ذوي الشاب المتوفي يأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين متابعة أبنائهم وعدم السباحة في المستنقعات المائية لخطورتها.