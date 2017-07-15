خالد الفيصل وأبناء عبد الرحمن بن عبد العزيز يستقبلون المعزين بجدة

متابعات – فجر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بقصر الشاطئ بجدة اليوم ، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وكبار المسؤولين وجمعًا من المواطنين ، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وقد عبّر الجميع لأصحاب السمو الملكي الأمراء عن عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز ، و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير عبدالله بن منصور بن جلوي صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير سعد بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن فرحان و صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعد بن عبد العزيز و صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.