تقنية بنات الطائف تضيف برامج تدريبية جديدة للفصل المقبل

متابعات – فجر

أضافت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية جديدة في الكلية التقنية للبنات بالطائف، شملت تخصص البرمجيات وكذلك تخصص التسويق، ووسيتم البدء بتدريب الملتحقات مع انطلاق الفصل التدريبي القادم الذي يبدأ في السادس والعشرين من شهر ذو الحجة، وذلك عقب انتهاء إجراءات عملية القبول والتسجيل.

وقد فتحت الكلية التقنية للبنات بالطائف بوابة القبول الإلكتروني للمتقدمات للتسجيل في برامجها التي تشمل تخصصات (الخياطة، تصميم الأزياء، العناية بالشعر، العناية بالبشرة، الإدارة المكتبية، التسويق، البرمجيات) للحصول على الشهادة الجامعية المتوسطة، ويستمر فتح البوابة حتى السادس من شهر ذو القعدة المقبل.

واشترطت الكلية على المتقدمات للالتحاق في التخصصات المختلفة أن يكنّ سعوديات الجنسية ، ويمكن قبول المتقدمات من القبائل النازحة حسب الضوابط والتعليمات ، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على المؤهل الثانوي أو ما يعادله، وألا تزيد أعمارهن عن 30 سنة ، والتفرغ التام للتدريب ، وألا تكون المتقدمات خريجات أو مستمرات في البرامج التدريبية.