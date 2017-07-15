مجلس حائل ينعقد برئاسة أمير المنطقة ويناقش أبرز الموضوعات والخطط

متابعات – فجر

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة جلسة مجلس منطقة حائل في دورة الانعقاد الثالثة في دورته السابعة للعام المالي 1438/1439 هـ.

وبدأت الجلسة بكلمة لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة رئيس المجلس أثني وأشاد بالدور الذي قام به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز والذي كان له أكبر الأثر في تنمية المناطق واستتباب الأمن والأمان، كما هنأ فيها اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد نائب لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع متمنيا لسموه التوفيق والسداد وليحقق رؤية 2030. كما رحب سموه الكريم بأعضاء المجلس وأكد أن المواطنين والمنطقة يتطلعون إلى دور أكبر لأعضاء مجلس المنطقة ويكون العمل مستمر في الاشراف والمتابعة في تحسين الخدمات بالمنطقة بالمشاركة مع القطاعات الحكومية المعنية.

وأوضح أمين عام المجلس م. إبراهيم البدران أنه تم خلال الجلسة الاطلاع على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ومنها التعميم البرقي لإمارة المنطقة المبني على خطاب وزارة الداخلية المبني على الأمر السامي بشأن إعداد دراسة شاملة وموسعة عن العلاقة بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية في المناطق والمحافظات.

بعد ذلك تم استعراض محاضر لجان المجلس وتم تأييد ما تضمنته من توصيات، كما تم الاطلاع على الدليل الإرشادي لعمل لجنة الاحتياجات والميزانيات وتمت الموافق على الآلية المقترحة والإهابة بالقطاعات الحكومية بحصر جميع الاحتياجات وترتيب أولويتها بالتنسيق والتعاون مع مجلس المنطقة في ذلك.

كما تم الاطلاع على توصيات اللجان المختصة واللجنة العامة على المعاملة الواردة من أمانة المنطقة بشأن خدمة بعض التجمعات السكانية بطرق فرعية.

كما اطلع المجلس على توصيات لجنة متابعة مستوى الخدمات بشأن المعاملة الواردة من محافظة بقعاء بشأن حاجة القرى والهجر لتوزيع المخططات السكنية لمنع العشوائيات، كما اطلع المجلس على توصيات اللجان المختصة بالمجلس على الطلبات الجديدة لمشاريع الدواجن بالمنطقة والتي تقع في نطاق حماية التنمية في المدن والمحافظات المعتمد بقرار مجلس الوزراء، وفي نهاية الجلسة أصدر المجلس بشأنها التوصيات.