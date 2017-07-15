أمانة الطائف تعزز مشاريع السفلتة والإنارة والترصيف بسوق عكاظ

متابعات – فجر

سجل القائمون على سوق عكاظ بالدورة الحالية إقبالا فاق التوقعات، علاوة على ضغط كثيف على الخدمات للتسهيل على آلاف الزوار يومياً ، وقد ساهمت أمانة الطائف بدورها في استيعاب المزيد من الزوار من خلال توفير مواقف سيارات إضافية على مساحات ضخمة، وتم تعزيز أعمال السفلتة في سوق عكاظ، وإنشاء مواقف في محاور جديدة في محيط سوق عكاظ، حيث جرى خلال العام الحالي سفلتة أكثر من 30 ألف متر مربع من مواقف السيارات الداخلية والخارجية، التي تم تمهيدها ودعمها بالإنارة والترصيف بطول خمسة آلاف متر طولي، وذلك بمتابعة من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل لتنظيم عملية اصطفاف السيارات وتنظيم حركة المرور، وتسهيل تنقل الزوار وضيوف السوق، وبما يخدم الأعمال التوسعية المقبلة.

وقد قامت أمانة الطائف دعمت البنية التحتية والفوقية لسوق عكاظ وشملت الأعمال تعزيز الخدمات البلدية، من خلال تهيئة البوابات والمداخل والمخارج، وسفلتة وأرصفة مدخل السوق الجديد من الجهة الغربية، وأعمال الزراعة للمسطحات الخضراء، وأعمال الصيانة للجادة والمصليات ومجمعات دورات المياه العامة والمسرح الخاص بالفنون الشعبية والخيام وألعاب الأطفال والمظلات والأرصفة، كما تستمر فرق النظافة والصيانة بأعمالها الدورية دون توقف لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للزوار.

الجدير بالذكر أن أمانة الطائف شريك استراتيجي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في هذا المشروع لدفع عجلة التنمية السياحية بالمحافظة، وستستمر جهود الأمانة في السوق بما يواكب ما خطط لسوق عكاظ مستقبلاً، وبما يواكب نمو الإقبال الكبير على سوق عكاظ عاما بعد آخر.