تدريب 160 طالبا على مهارات الإسعافات الأولية بالعاصمة المقدسة

متابعات – فجر

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة ممثلة في قسم التدريب في برنامج البيك الصيفي الذي يقام في الكلية التقنية بمكة المكرمة للسنة الـ 10 على التوالي حيث يتم تدريب 160 طالب من المرحلة المتوسطة والثانوية المنضوين في البرنامج على مهارات الإسعافات الأولية وتدريبهم على كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس وكيفية إسعاف حالات الحروق وكيفية التعامل مع حالات الغصة والغرق والكثير من الحالات الطبية الطارئة، وذلك ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية الذي يشارك في التدرب فيه الدكتور سامر الحايك والمدرب عبدالعزيز بادومان.

الجدير بالذكر أن برنامج البيك الصيفي يتضمن دورات في الكهرباء ودورات في صيانة الجوال ودورات في تعليم أساسيات الدهان ودورات في السباكة المنزلية ودورات في صيانة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى دورات في الاطفاء والسلامة يقدمها الدفاع المدني.