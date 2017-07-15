موجة غبار ترفع استعدادات أقسام الطوارئ بمستشفيات الباحة

واس – فجر

وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة, أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات في السراة وتهامة, بالاستعداد الكامل وزيادة عدد الأطباء والممرضين لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية, نتيجة موجة الغبار التي تشهدها مدينة الباحة ومحافظات المنطقة .

ودعا مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور عبده بن حسن الزبيدي, المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خشية التعرض لموجة الغبار، وعدم تعريض الأطفال وكبار السن لهذه العوالق الترابية، مؤكداً أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة عبر استخدام الأدوية الوقائية والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية, وبعدم مغادرة المنزل أو التواجد في الأماكن المفتوحة خلال هذه الأجواء, إلاّ للضرورة، علاوة على الحرص على إتباع إرشادات الطبيب بدقة واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية, وفق إرشادات الطبيب, وإغلاق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا .

وأكد أن أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة والمركز الصحية كثفت من استعدادها وتعزيزها بالتجهيزات والكوادر واتخاذ كل الاحتياطات لأي زيادة في أعداد المراجعين بسبب موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وقد نبه النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم ، إلى تعرض منطقة الباحة لموجة من التقلبات الجوية تتمثل في أتربة مثارة وغبار يعيق الرؤية الأفقية ، حيث أشار الإنذار إلى تأثر أجواء منطقة الباحة والأجزاء المجاورة لها برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وذلك من الساعة 15:00 إلى الساعة 20:00 مساءً .