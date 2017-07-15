رئيس الوزراء اليمني يزور القاعدة الإدارية للتحالف العربي بعدن

واس – فجر

زار رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم القاعدة الإدارية لقوات التحالف العربي في عدن.

وكان في استقباله قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد أحمد ابو ماجد وعدد من القادة العسكريين لدول التحالف العربي .

وخلاى الزيارة عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع القادة العسكر للتحالف العربي، ناقش معهم سبل التعاون بين الشرعية وقيادة التحالف العربي.

‎وأكد عمق العلاقات التاريخية والروابط المشتركة والمصير الواحد بين اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي.

‎واستمع رئيس الوزراء من القائد الإماراتي على شرح وافي لمهام قوات التحالف العربي في عدن والمحافظات القريبة منها، وكذلك سير العمليات العسكرية في جبهات القتال مع العدو الحوثي وصالح.

وكذلك جهود التحالف العربي في تحسين مستوى الخدمات العامة والذي يتم تنفيذها عبر الهلال الأحمر الإماراتي ومنها 100 ميجاوات التي سوف تصل خلال الأسابيع القادمة إلى عدن وتنفيذ مشاريع لكهرباء لحج وأبين ودعم مؤسسة النقل بالباصات وإعادة بنائها، وكذلك ما يقدمه مركز الملك سلمان للاغاثة من مساعدات إنسانية مستمرة وشملت كافة المحافظات.