مجلس الوزراء الكويتي يدين الهجمات الإرهابية في المملكة ومصر

واس – فجر

دان مجلس الوزراء الكويتي الحادث الإرهابي الذي تعرضت له إحدى دوريات حرس الحدود في القطيف مؤخراً وأسفر عن وفاة رجل أمن وإصابة آخر.

كما أدان الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في جمهورية مصر العربية مؤخراً اللذين أسفرا عن مقتل سائحتين في الغردقة وبعض رجال الأمن في محافظة الجيزة.

وجدد المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ محمد خالد الحمد الصباح موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع الأديان والقيم والأعراف الإنسانية كافة وتأييده لكل الإجراءات التي تتخذها كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية المشينة.