نائب أمير منطقة المدينة المنورة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرشيدي

متابعات _فجر

أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة في المسجد النبوي بعد عصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أحمد بن تركي بن عالي الرشيدي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء دفاعه عن الوطن في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي بقطاع نجران.

وأدى الصلاة مع سموه قائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله بن سعيد القحطاني وعدد من القادة العسكريين وزملاء الشهيد.

ونقل سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وسمو أمير منطقة المدينة المنورة – حفظهم الله – لذوي الشهيد الرشيدي.

وقال سموه إن الشهيد قدم صورة من أروع صور التضحية والفداء وهو يذود عن حمى الوطن ومقدساته، مؤكداً أن الشهادة تحت راية التوحيد وفي سبيل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدرات الوطن الغالي شرف عظيم يكرم الله به من يشاء من عباده، سائلاً الله أن يتقبله في الشهداء والصالحين.

وعبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه، على مشاعرهم ومواساتهم لهم.

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