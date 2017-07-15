الكرملين يعلن عن تضارب في المعلومات حول مقتل “البغدادي”

وكالات – فجر

أعلن الكرملين الاثنين عن تضارب في المعلومات التي تلقاها حول مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي الذي رجح الجيش الروسي مقتله في يونيو وأعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين “المعلومات التي تصلنا متناقضة وتقوم وكالات استخباراتنا بالتحقق منها” مضيفا “ليس لدينا معلومات أكيدة”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الأسبوع الماضي بمقتل البغدادي غداة إعلان العراق النصر على الجهاديين في مدينة الموصل، وقال المرصد الذي يستند إلى شبكات مصادر واسعة في سوريا، أن لديه معلومات من قيادات في تنظيم داعش الإرهابي تؤكد مقتل البغدادي لكن بدون ان يتسن له تحديد مكان أو موعد أو ظروف حصول ذلك.

وخلال الأشهر الأخيرة انتشرت العديد من الشائعات حول مقتل البغدادي، وأعلن الجيش الروسي في 22 يونيو أنه يحاول التثبت من مقتل البغدادي في غارة جوية روسية في سوريا في مايو.

وأعلنت الولايات المتحدة من جهتها أن ليس بوسعها تأكيد أو نفي مقتل البغدادي الذي رصدت واشنطن 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله.

وظل البغدادي متواريا عن الأنظار حيث ترددت شائعات تفيد بأنه تنقل مرارا في المناطق التي يسيطر عليها تنظيمه بين جانبي الحدود العراقية السورية.