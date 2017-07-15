بلدية الشفا الفرعية تزيل 17 بسطة عشوائية تعرقل حركة المرور

متابعات _فجر

شنت بلدية الشفا الفرعية بالطائف، حملة إزالة لـ 17 بسطة مخالفة من البسطات العشوائية الثابتة والمتحركة، وبسطات شاي الجمر من على جنبات الطريق الدائري بمركز الشفا السياحي و ذلك لمخالفتها للأنظمة والتعليمات وعدم التزامها بالاشتراطات الصحية، وتأثيرها السلبي على المظهر العام للطريق وعرقلتها للحركة المرورية .

وأكدت أمانة الطائف أن هذه الحملة تأتي امتداداً للحملات السابقة لمكافحة ظاهرة البسطات العشوائية، وبسطات شاهي الجمر التي لا يعرف مصدر المياه المستخدمة ومكوناتها، وتأثير الأدخنة على الصحة العامة.

وقد شدد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على البلديات الفرعية بضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات على مخالفي الاشتراطات الصحية سواءً في المحلات والبسطات العشوائية، حيث اتضح الكثير من العمالة الأجنبية السائبة تعمل في بسطات مخالفة لاستغلال الموسم السياحي في تحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المستهلك، ودون مراعاة للنظافة والاشتراطات والتعليمات.