مصرع شخص وإصابة 6آخرين في حادث مروري بمكة المكرمة

متابعات _فجر

توفي شخص وأصيب 6 آخرين بإصابات تراوحت مابين الخطيرة والمتوسطة إثر حادث جماعي لـ 7 سيارات بطريق الملك خالد بمكة المكرمة.

ومن جانبه ،قال المتحدث الرسمي لهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في في طريق الملك خالد وبه عدد من الإصابات .

وتم توجيه 6فرق إسعافية، وفرقتين تدخل متقدم، وأشار إلى أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و6 إصابات وتم تقديم العناية الإسعافية للمصابين ونقلت 3 حالات خطرة وحاله متوسطة إلى مستشفى النور التخصصي ونقلت 3 حالات متوسطة إلى مستشفى الملك فيصل.