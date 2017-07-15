مراكز الطوارئ بوزارة الشؤون البلدية تستقبل 26539 بلاغاً

متابعات _فجر

سخرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات امكانياتها لعملائها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة خلال إجازة عيد الفطر هذا العام 1438هـ، سعياً منها إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين والمقيمين، لإنجاز المهمات المطلوبة ومعالجة الشكاوى الواردة بالدقة والسرعة اللازمتين .

وبلغ عدد البلاغات التي استقبلتها مراكز طوارئ (940) بالأمانات (26539) بلاغاً، حيث ظل موظفو المراكز في حالة طوارئ قصوى خلال عطلة العيد، حرصا منهم على إرضاء المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومعالجة الشكاوى والبلاغات .

وحققت أمانة منطقة الرياض أعلى عدد من البلاغات خلال العيد بعدد 8713 بلاغاً، بينما تلتها أمانة الأحساء التي ورد إلى مركز الطوارئ الخاص بها 2570 بلاغاً، فيما ورد إلى أمانة المدينة المنورة 2404 بلاغاً، تلتها أمانة القصيم التي استقبلت 2292 بلاغاً، كما استقبل مركز طوارئ أمانة العاصمة المقدسة 2162 بلاغاً، وتلقت امانة الطائف 2087 بلاغاً، وورد إلى مركز أمانة عسير 1529 بلاغاً، وسجل مركز طوارئ أمانة المنطقة الشرقية 1133 بلاغاً، بينما بلغت جملة بلاغات بقية الأمانات 3649 بلاغاً.