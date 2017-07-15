فتح باب القبول والتسجيل في المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء برابغ

متابعات _فجر

أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بمحافظة رابغ عن فتح القبول والتسجيل للتدريب المرتبط بالتوظيف في تخصصات صيانة المعدات الميكانيكية وصيانة المعدات الكهربائية وصيانة الآلات الدقيقة والتحكم وتشغيل محطات الكهرباء وتشغيل محطات تحلية المياه وتخصص اللحام وتخصص الطاقة الشمسية، وذلك على الموقع الإلكتروني (http://hiwpt.edu.sa ‎ ) .

ويشترط قبل التقدم للمعهد إلكترونياً أن يكون المتدرب سعودي الجنسية، وأن لا يزيد عمره عن 24 سنة وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة بمعدل لايقل عن 75% وبمعدل لا يقل عن 60% في اختبار القدرات ، وألا يقل المعدل التحصيلي عن 60% ، وأن لا يكون المتقدم قد تلقى دعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، وغير مسجل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإذا كان مسجلاً فيجب عليه إحضار نموذج (شهادة بيان مدد وأجور مشترك) موضح به تاريخ الانقطاع من آخر منشأة قبل بداية الدراسة بالإضافة إلى اجتياز إختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات والمقابلة الشخصية واجتياز الكشف الطبي.

وفي ذات السياق ، يعد المتدرب موظفاً بمجرد قبوله فى المعهد مباشرة حيث يتم توقيع عقد عمل مع إحدى شركات قطاع تحلية المياه وتوليد الكهرباء ، كما يحصل المتدرب خلال تأهيله للوظيفة على مكافأة شهرية وتأمين سكن مؤثث، كذلك المواصلات من وإلى سكن المتدربين وتوفير وجبات غذائية مخفضة وتأمينا طبياً، كذلك التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ القبول بالمعهد ، والحصول عند التخرج على شهادة دبلوم عالي في تقنيات تحلية المياه وتوليد الكهرباء معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، والحصول على راتب مجزى بعد التخرج لايقل عن 6000 ريال شهرياً.

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