ضبط” 120″ قرصاً محظوراً بحوزة شابين بالقصيم

متابعات_فجر

تمكنت دوريات الأمن بالقصيم، من القبض على شابين عشرينيَّيْن عثر بحوزتهما على 120 قرصاً من المواد المحظورة.

واوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني:انه تمّ الاشتباه في حالة المركبة التي كانا يستقلانها على إحدى الطرق الرئيسة بمدينة بريدة فجرت متابعتهما واستيقافهما بعد محاولتهما الهرب، ليعثر بحوزة قائد المركبة على عدد ١٢٠ قرصاً من المواد المحظورة، إضافةً إلى مبلغٍ مالي وقدره ٢٧ ألف ريال وبطاقات اتصال.

وأضاف السحيباني؛ أنه تمّت إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة لهما وإشعار فرع النيابة العامة.