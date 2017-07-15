تعرف على طريق “جيندو” بـ كوريا الجنوبية

متابعات-فجر:

تشهد جزيرة جيندو ثالث أكبر جزيرة في كوريا الجنوبية ظهور طريق جاف وسط البحر مرتين في العالم في نهاية فبراير ومنتصف يونيو نتيجة لنشاط المد والجزر، ويطلق السكان المحليين على ظاهرة طريق جيندو البحري “معجزة موسى عليه السلام”.

عندما يتراجع الماء يظهر طريق يتراوح عرضه بين 10 و40 مترا وطوله 2.8 كم ليربط جزيرة جيندو الرئيسية وجزيرة مودو الصغيرة، ويبقى الجسر لمدة ساعة تقريبا قبل أن تغمره المياه مرة أخرى.

تتألف مقاطعة جيندو من الجزيرة الرئيسية “جيندو” و250 جزيرة أصغر، الجزيرة لديها بعض الأساطير التي لا تزال شعبية حتى اليوم، ومنها أسطورة “المرأة القديمة ببيونغ من هيدونغري”، ويعتقد أنه قديماً كان هناك العديد من النمور في جزيرة جيندو مما اضطر السكان للفرار إلى جزيرة مودو، إلا أن المرأة القديمة ببيونغ بقت في الجزيرة بمفردها، وأخذت هذه السيدة تصلي كل يوم لرؤية أسرتها مرة أخرى وفي شهر فبراير ظهر هذا الطريق الذي أعاد أسرتها والقرويون الآخرون إلى الجزيرة.

لذلك يحتفل الكوريين كل عام مرتين بهذه الظاهرة من خلال تنظيم مهرجان لأحياء أسطورة المرأة القديمة ببيونغ، والذي يجذب حوالي نصف مليون زائر يتدفقون من جميع أنحاء العالم فقط ليشهدوا هذا الحدث المدهش، وتشمل فعاليات المهرجان المشي على طول الطريق البحري والمسرحيات الشعبية الأصلية لجزيرة جيندو.

للوصول إلى جزيرة جيندو من محطة سيول المركزية أو محطة دونغ سيول للحافلات ركوب حافلة سريعة إلى جيندو ثم السير 40 متراً على طول البحر للوصول إلى مكان المهرجان.