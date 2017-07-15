شرطة الجوف تضبط أكثر 90 مخالفاً لأنظمة الإقامة

واس-فجر:

نفذت شرطة منطقة الجوف ممثلة بشرطة محافظة دومة الجندل والقريات وطبرجل, بمشاركة مكتب العمل ووزارة التجارة والاستثمار وإدارة الطرق حملات تفتيش لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأيام الماضية .

وأوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس, أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 90 مخالفا من مختلف الجنسيات جاري العمل على إنهاء إجراءاتهم .

ودعا الجميع للتعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي مخالف، مهيباً بالجميع إلى عدم التعامل معهم حتى لا يكون عرضه للمسألة القانونية في حال التستر عليهم أو تشغيلهم أو نقلهم .