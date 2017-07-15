عمار طراد يحقق التور الآسيوي

الرياض-فجر:

توجت فيفان لاو رئيسة اتحاد هونج كونج للبولينج عمار طراد لاعب المنتخب السعودي للبولينج بلقب بطولة التور الآسيوي عقب تفوقه في نهائي البطولة على هو سو هونج لاعب منتخب هونج كونج أمس الأحد ليضيفها للقب بطولة هونج كونج الدولية المفتوحة.

وكان عمار طراد قد حقق لقب بطولة هونج كونج الدولية أمس الأول وتأهل عمار طراد ضمن أفضل 16 لاعباً شاركوا في البطولة لمسابقة التور الآسيوي وتمكن اللاعب عمار طراد من هزيمة هو سو هونج لاعب منتخب هونج كونج في المباراة الختامية لمنافسات البطولة وحل في المرتبة الثانية ليضيف اللاعب عمار طراد هذا الإنجاز لعديد الإنجازات التي تحققت للعبة البولينج السعودية وجاء لاعب منتخب تايلند أنوب ارموسارون في المركز الثالث فيما جاء لاعب منتخب الكويت أصيل الرومي في المرتبة الرابعة وحل الكوري لي جيو هوان خامساً .

وتوج عمار طراد تفوقه وتميزه في لعبة البولينج بتحقيقه لقب بطولة هونج كونج الدولية ولقب التور الآسيوي ليؤكد تفوق اللاعب السعودي وقدرته على مقارعة أفضل لاعبي آسيا في اللعبة .

من جهته أكد عمار طراد أن ما حققه في بطولة هونج كونج الدولية يأتي تتويجاً للمجهودات التي قدمها اللاعب خلال الفترة الماضية حيث كانت الأستعدادات تسير بشكل مميز من خلال عديد المعسكرات الداخلية في مدينتي الرياض وجدة وكذلك المشاركة في بطولة ألمانيا المفتوحة الشهر الماضي وبين أن دخوله ضمن لاعبي النخبة للمنتخب السعودي للبولينج ساهم بشكل كبير في تطور مستواه الذي مكنه من مقارعة أفضل لاعبي البولينج في آسيا في مقدمتهم لاعبي منتخبات هونج كونج وكوريا وتايلند واندونيسيا وأشار عمار :” المتابعة المباشرة من الأمير عبدالحكيم بن مساعد رئيس الاتحاد ومدرب المنتخب ريتشارد ريك ( أمريكي ) أسهمت بشكل ملحوظ في أرتفاع المستوى الفني للاعب السعودي وسيستمر العمل خلال الفترة المقبلة وفق البرامج التي تم وضعها من القائمين على الاتحاد ليستمر هذا التفوق خلال المشاركات المقبلة على المستويين المحلي والخارجي “.

شرح الصور :

عمار طراد يحتفل بلقب التور الآسيوي

رئيسة اتحاد هونج كونج للبولينج فيفان لا تتوج اللاعب عمار طراد بلقب التور الآسيوي

بعثة المنتخب السعودي تحتفل مع اللاعب عمار طراد بلقب التور الآسيوي