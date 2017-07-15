القبض على 3 آسيويين لقيامهم بإستدراج وافدين وإحتجازهم مقابل دفع فدية بالرياض

متابعات _فجر

تمكن رجال شرطة منطقة الرياض من القبض على 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية لقيامهم بإستدراج الوافدين واحتجازهم مقابل دفع فدية .

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض انه توفرت معلومات لدى الجهات المعنية بشرطة المنطقه عن قيام أشخاص من جنسيات آسيوية من ضمنهم إمرأة بإستدارج أشخاص آخرين من جنسياتهم إلى إحدى الإستراحات ومن ثم احتجازهم و تكبيلهم و مطالبتهم بدفع فديه لإطلاق سراحم

و قد قامت شرطة المنطقة بإعداد الخطط اللازمة لضبط المجرمين وتخليص الأشخاص المحتجزين دون إصابتهم بأى ضرر.

وإتضح أن المحتجزين ثلاث وافدين دون حدوث أي إصابات و القبض على جميع المتهمين ( شخصين ترافقهما أمرأه لا تمت لهما بصلة شرعية تقيم في البلاد بصفة غير نظامية ) و ضبط بحوزتهما سبعة عشر جهاز تلفون جوال و سلاح بلاستيكي و سلاسل حديدية استخدمت في تكبيل المحتجزين

و بسماع اقوال الجانيان المبدئيه أقرا بحضورهما لمقار عمل المجني عليهم و استدراجهم لموقع الإستراحة و تكبيلهم و تهديدهم بهدف الحصول على المال

تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمحتجزين و التحقق من سلامة وضعهم الصحي ، و ايقاف الجناة بمركز الشرطة المختص و ايداع المرأة سجن النساء و اشعار فرع النيابه العامه بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقا لنظام الاجراءات الجزائيه و نظام مكافحة الاتجار بالبشر.

وتؤكد شرطة منطقة الرياض على استمرارها في منع الجريمه و ضبطها.