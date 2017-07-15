حيل سهلة لتصبح إطلالتك الرياضية أنيقة

متابعات _فجر

قد لا تحبّين ارتداء الملابس الرسمية أو الأنيقة للغاية خلال قيامك بجولة تسوق أو بزيارة لإحدى قريباتك أو صديقاتك، حيث تفضلين، في هذه الحالة، أن تلجئي إلى زيّك اليومي المريح. لذا، نقدّم لك هذه الحيل التي قد تساعدك على أن تضيفي إليه لمسة من الأناقة والتميّز.

1 قطعة أساسية

لأنّك أردت أن تعتمدي اللوك الرياضي اليومي، من المهم أن تضيفي إليه قطعة رياضية أساسية تليق به وتمنحك إطلالة أنيقة في الوقت نفسه. وفي هذه الحالة، ننصحك بأن تختاري مثلاً السترة الرياضية أو اليومية منزوعة الأكمام، فهي تمنحك الشعور بالارتياح والمظهر الجميل.

2 ملابس مكمّلة

لكي لا ترتكبي أيّ خطأ في ما يتعلّق بإطلالتك الرياضية، من الصائب أن تضيفي إلى سترتك تلك قميصاً أبيض اللون وسروال جينز. إنّه خيار مثالي!

3 حقيبة ذات حزام طويل

إنها الحقيبة التي تلائم اللوك الرياضي الأنيق أكثر من غيرها. اختاريها باللون والحجم اللذين يناسبان إطلالتك وقامتك. لكن، ولمزيد من الأناقة، من الأفضل أن يتناقض لونها وألوان ملابسك.

4 أكسسوار على الموضة

لمزيد من الفرادة، أضيفي إلى إطلالتك الرياضية الأنيقة قبعة جميلة ومناسبة. فهذا الأكسسوار هو من أبرز صيحات الموضة راهناً. إذاً، لا تنسيه أبداً.

5 ابتسامة جميلة

نعم، من أبرز العناصر التي تمنح إطلالتك الأناقة هي تلك الابتسامة التي ترسمينها على وجهك. فانظري الآن إلى مرآتك و… ابتسمي.