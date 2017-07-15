مركز الأمير سلطان بحفر الباطن يجري أكثر من 7000 جلسة غسيل كلوي

متابعات _فجر

بلغ عدد المستفيدين من جلسات الغسيل الكلوي في مركز الأمير سلطان لغسيل الكلى بمحافظة حفر الباطن منذ بدء العام الحالي 7234 جلسة غسيل كلوي بواقع 60 حالة يومياً.

وأوضحت وزارة الصحة أن مركز الأمير سلطان لغسيل الكلى بحفر الباطن يعـد المركز المرجعي لمراكز الغسيل في السعيرة والقيصومة وديافرم، حيث يقدم للمرضى خدمات صحية وفق معايير الجودة والسلامة، كما يعـد مرجعاً لتدريب الكوادر الطبية على أجهزة الغسيل الكلوي.

وأفادت أن المركز يضم 33 وحدة غسيل و 10 وحدات غسيل للعزل لمن لديهم أمراض معدية، إضافة إلى وجود وحدتين غسيل للعناية المستمرة في الأقسام الحرجة وقسم الباطنية في مستشفى الملك خالد العام،مشيرة إلى أن أوقات عمل المركز تبدء من الساعة الـ 7 صباحاً وحتى الساعة الـ 11 مساءً، إضافة إلى المناوبة للحالات الطارئة.

ولفتت “الصحة” إلى أن المركز يتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام للتنسيق وعمل زراعة كلى للمرضى المراجعين للمركز ، حيث أجريت 6 عمليات زراعة للمرضى ،ويتم متابعة حالاتهم بعد الزراعة عبر تقديم مجمل الخدمات العلاجية المتخصصة .

Share 0 Share