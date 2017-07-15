أعراض وأسباب زيادة الأملاح في الجسم

متابعات-فجر :

أسباب زيادة وأعراض الأملاح في الجسم من المهم التعرف عليها لأن ارتفاع الأملاح في الجسم يمكن السيطرة عليه بعدة طرق وأساليب لتجنب أضراره على الصحة العامة. أسباب زيادة الاملاح في الجسم: الوراثة، فعندما يصابُ به أحدُ أفراد الأسرة يكون الآخرون معرّضين للإصابة به. استخدام بعض الأنواع من الأدوية، مثل المدرّات. نقص السوائل في الجسم؛ بسبب قلة شرب الماء، خاصة في المناطق الحارة. الوزن الزائد. عدم علاج ضغط الدم المرتفع. ارتفاع ضغط الدم المزمن الذي لم يُعالج. الإصابة بمرض السكريّ المزمن وارتفاع نسبة الدهن في الجسم أو ضيق الشرايين. الخمول والكسل وقلة النشاط. الحمل. اضطرابات الغدة الدرقيّة. أعراض زيادة الاملاح: احتقان القدمين وتورمهما. احتباس السوائل في الجسم. حرقة أثناء التبول، وتغير في لون البول. ألم بالقرب من الكليتين، إما على جهة واحدة أو على الاتجاهين. النقرس، وهو عبارة عن التهابات في مفاصل الجسم، ويظهر هذا المرض على شكل احمرار في مفاصل الجسم وألم شديد بهما، وسبب هذا المرض هو ترسّب الأملاح في أنسجة العظام والغضاريف المحيطة للمفاصل. حصى الكلى، وتتكون الحصى بفعل ارتفاع الأملاح في الجسم، وغالباً ما يسبب هذا الداء غثياناً وقيئاً، وبولاً دموياً، ويرافق ذلك ألم. الفشل الكلوي، وهو من أخطر المضاعفات الناتجة عن ارتفاع الأملاح في الجسم، وأعراض هذا الداء تتمثل في تورم الأطراف، وقلة كمية البول، وأيضاً ضيق التنفس.