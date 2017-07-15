خلال لقائه ولي عهد أبوظبي.. “وزير خارجية فرنسا” : مكافحة الإرهاب هي الأولوية رقم واحد

متابعات-فجر :

شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان – إيف لودريان، الأحد، على أنّ “مكافحة الإرهاب هي الأولوية رقم واحد” من خلال “مكافحة كلّ أشكال تمويل وكلّ أشكال دعم الإرهاب”. واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، وزير خارجية فرنسا، في أبوظبي.وبحث ولي عهد أبوظبي مع وزير خارجية فرنسا الذي يقوم بجولة في المنطقة، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، استعرض الجانبان خلال اللقاء التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وأهم الأفكار والمشاريع المشتركة المعنية بتوثيق العلاقات بين البلدين الصديقين في ضوء حرص قيادتي البلدين على تنميتها إلى آفاق أوسع.وقالت الوكالة، أن الحديث تطرق إلى الجهود التي يبذلها البلدان بالتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل محاربة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه، ومصادر تمويله والعمل المشترك في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة كما تطرق الحديث إلى آخر التطورات والمستجدات ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.