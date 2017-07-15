استجابة للجماهير الهلال.. “الوليد بن طلال” يتكفل بصفقة انتقال “علي الحبسي”

متابعات-فجر :

أعلن الأمير الوليد بن طلال تكفله بتكاليف صفقة انتقال حارس المنتخب العماني علي الحبسي من ناديه الإنجليزي ريدينق، إلى نادي الهلال السعودي، وذلك استجابة لمطالب الجماهير.

حيث نشر الوليد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جمهور الهلال يطالب بأن يكون علي الحبسي هلالي، لذا أتكفل بإنتقال حارس منتخب سلطنة عمان الشقيقة علي الحبسي لفريق الهلال”.

وكان الحارس العُماني علي الحبسي، وصل إلى الرياض لتوقيع عقده الرسمي مع النادي، قبل المُغادرة إلى معسكر النمسا الإعدادي، وأكد في تصريح له أنه سعيد بالانضمام إلى نادي الهلال، متمنياً أن تكون تجربته مميزة مع النادي.