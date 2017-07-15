مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي في اشتباكات مع الجيش اليمني شرق صنعاء

متابعات-فجر :

أفاد الجيش اليمني الوطني الموالي للحكومة الشرعية، مساء أمس الأحد، بسقوط قتلى وجرحى من الحوثيين والقوات الموالية لهم في معارك بمحافظة مأرب، شمال شرق صنعاء.

ونقل الموقع التابع للجيش الوطني عن مصادر ميدانية قولها، “إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية بجبهة صرواح، شرقي العاصمة صنعاء”.

وأضافت المصادر أن “الجيش الوطني قصف بـ 40 قذيفة مواقع للمليشيات (الحوثيون وقوات صالح) في مناطق أمشر ورمضة غرب سوق صرواح”، مشيرةً إلى أن المواجهات “أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية”، دون ذكر حصيلة محددة.

وفي غضون ذلك، ذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي كثفت غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في مديرية صرواح.

وتسيطر قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي على معظم مناطق محافظة مأرب النفطية، فيما لا يزال الحوثيون وقوات صالح يسيطرون على عدد من المواقع بجبهتي صرواح والمخدره.