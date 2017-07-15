هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض تصدر بياناً بشأن ” فتاة أشقير”

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن الهيئة رصدت المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه فتاة بلباس مخالف غربي الرياض.وقال المتحدث ، في بيان له، مساء أمس الأحد، إن اتخذت ما يلزم من إجراءات حيال هذه المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.ونشرت الفتاة بعض مقاطع على موقع “سناب شات” لتجولها في القرية التراثية بأشيقر بلبس مخالف.وأعلنت بعض المصادر؛ أن الجهات الامنية تلقت بلاغًا بالحادثة، وقامت بالتحري عنها لسرعة التوصل للفتاة والتي يوجد لها حساب ومعرف مشهور على مواقع التواصل.