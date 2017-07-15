مقتل 10 من عناصر تنظيم “داعش” خلال اشتباكات مع قوات الأمن العراقي شمال بغداد

متابعات-فجر :

كشف مصدر أمني بمدينة تكريت، شمال بغداد، أمس الأحد أن قوات الأمن العراقية قتلت عشرة من مسلحي تنظيم داعش، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خلال مواجهات وقصف بمنطقة الشرقاط.

وأوضح المصدر في تصريحات أن مجموعة من مسلحي التنظيم هاجمت مواقع القوات الأمنية في قرية إمام غربي، الواقعة ناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى. وأضاف أن القوات الأمنية صدت هجوم المسلحين وتمكنت من قتل سبعة منهم كما استولت على كمية من الأسلحة والأعتدة المختلفة. كما أشار المصدر إلى أن ثلاثة من مسلحي داعش قتلوا وأصيب ثلاثة بجروح في قصف بواسطة طائرة بدون طيار استهدف مقراً للمسلحين في الجانب الأيسر من مدينة الشرقاط والذي ما زال يخضع لسيطرة المسلحين. جدير بالذكر أن تنظيم داعش ما زال يسيطر على الجانب الأيسر الشرقي من مدينة الشرقاط، ويشن هجمات متكررة على مواقع القوات الأمنية والمدنيين في الجانب الأيمن الذي يخضع لسيطرة القوات العراقية منذ بداية العام الحالي.