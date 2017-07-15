أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد محمد هزازي

واس-فجر :

نقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، لوالد وذوي الجندي أول محمد حسين هزازي أحد منسوبي قوات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الذي استشهد إثر تعرض دوريته لإطلاق نارٍ من مصدرٍ مجهول بمحافظة القطيف.

وقال سموه خلال زيارته لأسرة الشهيد في منزلهم بمحافظة الخبر بحضور مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وقائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء مطلق الصالحي : إن الشهيد كان مدافعاً عن دينه وبلاده وما يبذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هي محل تقدير واعتزاز القيادة -أيدها الله- ومحل فخر واعتزاز المجتمع .

من جهته عبر والد الشهيد عن شكره وتقديره للقيادة – أيدها الله- على المواساة والتعزية لهم في مصابهم والاهتمام بأبنائهم الشهداء .