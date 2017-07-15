مسؤول يمني: مركز الملك سلمان قدم مساعدات إلى محافظة صعده تزن 220 طناً من ‏الأدوية

واس – فجر
كشف وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح عن إرسال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية لمحافظة صعدة تزن 220 طناً من الأدوية.
وأشار الوزير اليمني خلال تدشين المرحلة الثالثة من حملة “الكويت إلى جانبكم” إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان وصلت إلى عمران وإلى صنعاء وبقية المحافظات في البلاد إلى جانب تغطيته جميع المحافظات الجنوبية إضافة إلى محافظات مأرب والجواف وتعز.
من جهته قال رئيس الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة إن حملات الكويت لمساعدة اليمن ستتوالى حتى يتجاوز ظروفه الصعبة.