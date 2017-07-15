ضبط عصابة مقنعة سرقت مجوهرات بمليون دولار بالإمارات

وكالات – فجر

تمكنت السلطات الإماراتية من ضبط عصابة آسيوية محترفة سطت على متجر مجوهرات وسرقت مشغولات ذهبية تقترب قيمتها من مليون دولار.

وقال اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي للصحفيين الأحد إن العصابة سطت على متجر مجوهرات باستخدام السلاح، وكان أفرادها يرتدون أقنعة وقاموا برش الموظفين في المحل بمادة حارقة “الفلفل الاحمر” وحجزهم في دورة المياه وسرقوا كمية كبيرة من المصوغات الذهبية.

وأشار الى أن المتهمين، لاذوا بالفرار لجهات مجهولة، ولجأ كل واحد من أفراد العصابة إلى الاختباء في موقع مختلف لتضليل عمليات البحث والتحري بعد أن تقاسموا المسروقات.

وذكر أن الشرطة شكلت فريق عمل وحددت الاختصاصات لكل عناصرها حسب الخطة التي تم وضعها، وتم توزيع دوريات المباحث الجنائية على جميع منافذ الدولة والتعميم على المسروقات لإغلاق جميع فرص هروب المتهمين أو تهريب المسروقات خارج الإمارات.

وأشار الى أن فريق التحري تمكن من الكشف عن هوية المقنعين البالغ عددهم خمسة أشخاص من جنسيات اسيوية، وكان ثلاثة منهم يختبئون في إحدى المناطق الحدودية بمدينة العين بينما اختبأ اثنان في منطقة حدودية بابوظبي، وبعد تحديد ساعة الصفر تمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم في مواقعهم في نفس الوقت وبحوزتهم المجوهرات المسروقة والأدوات المستخدمة في عملية السطو وإفساد مخططهم في عملية الهروب بالذهب.