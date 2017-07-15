اعتقال شقيق الرئيس الإيراني في قضية فساد مالي

وكالات – فجر

قال متحدث باسم السلطة القضائية اليوم إن السلطات الإيرانية اعتقلت شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني في قضية فساد.

ونقلت مصادر أن دوافع الاعتقال سياسية، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية عن غلام حسين محسني إيجئي المتحدث باسم السلطة القضائية قوله إنه تم استدعاء حسين فريدون، وهو مستشار مقرب أيضا من روحاني، أمس السبت في قضية يواجه فيها اتهامات مالية غير محددة. وتم اعتقاله لاحقا.

ونقل عن محسني إيجئي قوله “إذا دفع فريدون الكفالة سيتم الإفراج عنه، وتم الاستماع لأقواله كثيرا وتم استجواب آخرين أيضا وبعضهم محتجز والقضية مستمرة.”