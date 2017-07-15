مستشفى الملك فهد بالباحة يقلص قوائم الانتظار بقسم الأشعة لـ24 ساعة

متابعات – فجر

قلّص قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد بالباحة قوائم الانتظار لأربعة وعشرون ساعة كحدٍ أقصى في أقسام الأشعة المقطعية CT، وأشعة الرنين المغناطيسي MRi، والأشعة التلفزيونية، في إطار التطوير الذي تسعى إليه إدارة المستشفى خدمةً للمرضى.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة إبراهيم ناجي أن قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد يستقبل يوميًا أكثر من 440 مراجع يوميًا، حيث أن متوسط المراجعين للأشعة المقطعية بلغ 31 مراجع يوميًا في حين بلغ متوسط المراجعين لأشعة الرنين المغناطيسي 17 مراجع يوميًا، وكان المتوسط اليومي لمراجعي الأشعة التلفزيونية 77 مراجع يوميًا.