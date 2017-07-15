فريق من صحة الطائف ينجح في نقل سيدة تزن 400 كيلو إلى المستشفى

متابعات – فجر

نجحت فرقة من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف في نقل سيدة من منزلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز لتلقي العلاج اللازم ,بعد أن تلقت بلاغا من عمليات الهلال الأحمر عن سيدة تزن أكثر من 400 كيلو ,وصعوبة نقلها.

حيث قامت إدارة الطوارئ والأزمات بمتابعة من مدير الإدارة سعيد الزهراني ,بتفريغ سيارة العناية المركزة من سرير المريض وبعض التجهيزات من أجل الاتساع لنقل الحالة.. وقامت مجموعة من الدفاع المدني, والهلال الأحمر والشئون الصحية بنقل السيدة إلى سيارة الإسعاف الكبيرة ونقلها فورا إلى المستشفى وتم إجراء فحوصات طبية متكاملة ,ومن ثم إعادتها إلى منزلها بمساندة نفس الفريق.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن الوضع كان يستدعي نقل الحالة إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات,حيث تم إجراء اللازم وإعادتها بعد ذلك إلى المنزل ,موضحا أن الحالة تخضع للرعاية المنزلية,حيث تقوم الفرق المختصة بزيارتها بشكل مستمر.