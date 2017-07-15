إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب مروع بمحافظة جدة

متابعات – فجر

أصيب 7 أشخاص بأصابات مختلفة في حادث انقلاب مروري مروع بمحافظة جدة،

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم جنوب كبري ذهبان باتجاه الجنوب.

وأضاف: فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت 3 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث ومتابعة القائد الميداني سعود القرني ، حيث تبين وجود ثلاث حالات متوسطة الإصابة تم نقلها الى مجمع الملك عبد الله الطبي و4 إصابات مستقرة تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم بالموقع .

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة نظرًا لما تشهده شوارع محافظة جدة من ازدحام شديد هذه الأيام سواءً من الأهالي أو زوار المحافظة، متمنيًا السلامة للجميع.