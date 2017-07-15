أمير القصيم: نفتخر بأن المملكة تعتبر الأولى عالمياً بتحلية المياه

متابعات – فجر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بديوان أمارة منطقة القصيم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه المهندس محمد أحمد موكلي وقد رحب سموه بزيارته وتم استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع المياه المعتمدة والجاري تنفيذها وعدد من خطط الوزارة , بالإضافة إلى استعراض الخدمات المقدمة للمواطنين والتي يقدمها قطاع خدمات المياه في المنطقة ومن ضمنها المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والتي تعكس خدمات متواصلة للمواطنين , وتجهيز البنية التحتية للأحياء في مدينة بريده ومحافظات القصيم ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بما يلقاه قطاع المياه من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ مؤكداً سموه أننا نفتخر بأن المملكة تعتبر الأولى عالمياً بتحلية المياه , مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في قطاع المياه في منطقة القصيم لتنفيذ مشروعاتها , مؤكداً سموه بأن خدمة المواطن واجبة , والدولة حريصة كل الحرص على توفيرها .

حضر الإستقبال وكيل أمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس إبراهيم الرقيبة .