أمريكا تطالب إيران بالإفراج فوراً عن جميع السجناء الأميركيين

وكالات – فجر

صرح مسؤول في الخارجية الأميركية اليوم الأحد لفرانس برس أن الولايات المتحدة تطالب إيران ب”الإفراج الفوري” عن جميع الأميركيين “المعتقلين بشكل ظالم” في الجمهورية الإسلامية، وذلك بعدما حكم القضاء الإيراني بالسجن عشرة أعوام على أميركي بتهمة “التسلل”.

وقال المسؤول الأميركي، على وقع تصاعد التوتر بين البلدين منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، أن “النظام الإيراني يواصل اعتقال مواطنين أميركيين وأجانب آخرين مستندا إلى ملاحقات مختلقة في موضوع الأمن القومي”.

ولم يدل المسؤول بأي تفاصيل عن الأميركي الذي حكم في إيران لكنه ذكر بأن “على جميع مواطني الولايات المتحدة وخصوصا من يحملون جنسية مزدوجة (أميركية وإيرانية) ممن ينوون التوجه إلى إيران أن يقرأوا بعناية آخر مذكرة تحذير حول الرحلات” والتي لا تنصح الأميركيين بالتوجه إلى هذا البلد.

ولا علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ أبريل 1980 إثر ثورة الخميني في إيران.