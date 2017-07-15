الخطوط السعودية تستكمل إجراءات قبول المتقدمين للدفعة 11 من برنامج “رواد المستقبل”

متابعات_فجر

حددت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مواعيد اختبارات اللغة الإنجليزية للمتقدين لبرنامج رواد المستقبل في دفعته الحادية عشرة بعد فرز طلبات الالتحاق بالبرنامج وقبول أكثر من (3500) متقدماً انطبقت عليهم الشروط الأساسية كالتخصص والمعدل والعمر ، حيث تقرر عقد الاختبارات خلال الفترة من 7 ـــ 18 ذو القعدة القادم (30 يوليو ـــ 10 أغسطس) في كل من الرياض وجدة والدمام وسيتم التواصل مع المؤهلين لهذه الاختبارات عبر البريد الإلكتروني ورسائل الـ(SMS) لإبلاغهم بالمواعيد وفق جداول تم اعتمادها .

وأوضح كبير مستشاري مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمشرف العام على برنامج رواد المستقبل الدكتور عمر بن عبدالله جفري أن البرنامج يجد اقبالاً كبيراً من خريجي الجامعات وحملة الماجستير لأنه من البرامج الرائدة في الخطوط السعودية وفي مجال صناعة النقل الجوي عموماً بما يشتمل عليه من برامج تدريبية متخصصة وتدريب على رأس العمل يحقق تطلعات شباب الوطن الطامح لمستقبل وظيفي مميز .

ولفت إلى أن الخطوط السعودية تفخر باستقطاب وتأهيل نخبة من شباب الوطن عبر هذا البرنامج الرائد بما يحقق واحداً من أهدافها الاستراتيجية وهو الاستثمار الأمثل في العنصر البشري وذلك ضمن مبادراتها الرئيسية تحت مظلة برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية ، مبيناً أن برنامج رواد المستقبل حقق من خلال الدفعات العشر السابقة جزءً مهماً من أهدافه وثماره حيث التحق الخريجون بالعديد من القطاعات والشركات والوحدات الاستراتيجية بالمؤسسة وعُيِّن العديد منهم على مناصب قيادية ، كما أسهموا مع زملائهم في تطوير بيئة العمل مما كان له دور رئيسي في إنجاز العديد من مبادرات التحول وتحقيق أهداف المؤسسة”.

وأشار الدكتور جفري إلى البرنامج يتضمن العديد من الدورات التدريبية المتخصصة بقطاع التدريب والتنمية من بينها وعلى سبيل المثال لا الحصر ، اقتصاديات الطيران ، واستراتيجيات التنمية ، والتطوير ومهارات العرض ، وكتابة التقارير ، والتفاعل الإيجابي ، ومواجهة الضغوط ، واكتشاف القدرات الذاتية وغيرها ، يُضاف إلى ذلك باقةً من الدورات التسويقية في مجالات خدمات الركاب وآليات البيع وإصدار التذاكر وغيرها من البرامج ذات العلاقة.

وأبان أن برنامج رواد المستقبل يتيح للمتدربين الحصول على دبلومات متخصصة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي “آياتا” في استراتيجيات البيع والتحالفات الاستراتيجية والتسويقية وغيرها ، بالإضافة إلى التعاون مع معهد الفضاء الفرنسي وكلية الأعمال بتولوز وشركة إيرباص لصناعة الطائرات ،لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن دبلوماً متخصصاً في علوم الطيران المتقدمة ، مع زياراتٍ ميدانية لمواقع تصنيع الطائرات ، إلى جانب دبلوم “يورو موني في مجالات التخطيط والتفاوض والتحليل المالي ، فضلاً عن التدريب على رأس العمل بقطاعات المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية .

وصُمم برنامج رواد المستقبل لتأهيل الخريجين المتميزين من الشباب السعودي والحاصلين على شهادة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات ذات علاقة بصناعة النقل الجوي والتي تشمل التخصصات الإدارية (إدارة أعمال ، موارد بشرية ، قانون ، محاسبة ، مالية ، تسويق ، إدارة طيران ، إدارة صناعية) ، وتخصصات الحاسب الآلي (هندسة حاسب آلي ، علوم حاسب آلي ، تقنية المعلومات ، هندسة النظم ، إدارة نظم المعلومات) ، إلى جانب التخصصات الهندسية والصناعية .

ويحصل المتدرب خلال فترة التدريب على مكافأة شهرية وبدل سكن ، إلى جانب التأمين الطبي للمتدرب ولخمسة من أفراد عائلته ، وكذلك تذاكر سفر حسب أنظمة شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي .