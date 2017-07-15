عاجل فجر
الخطوط السعودية تستكمل إجراءات قبول المتقدمين للدفعة 11 من برنامج “رواد المستقبل”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تغريدات تويتر


تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها