الطاقة تبدء تقديم عروض التأهل لمشروع طاقة الرياح بدومة الجندل

متابعات_فجر

قالت وزارة الطاقة، اليوم الأحد، إن المملكة طلبت من الشركات تقديم طلبات التأهل للمنافسة على مشروع لطاقة الرياح في دومة الجندل بشمال البلاد سيكون بقدرة 400 ميجاوات سنوياً.

وقال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بالوزارة إنه سيجري تلقي طلبات التأهل للمشروع حتى العاشر من أغسطس وتلقي العروض من 29 أغسطس، ويغلق باب تلقي العروض في يناير من العام المقبل.

ويعتبر مشروع دومة الجندل ومشروع آخر لمحطة طاقة شمسية في سكاكا بقدرة 300 ميجاوات، حيث من المنتظر أن يغلق باب تلقي العروض في سبتمبر أيلول، جزءاً من الجولة الأولى في خطة سعودية ضخمة للطاقة المتجددة.