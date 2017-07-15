المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للمتهم صلاح سالم عوض الصيعري لحضور جلسة المحاكمة

واس _فجر

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغيب المتهم / صلاح سالم عوض آل محمد محمد بن ليث الصيعري – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1063379745 ) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 3 / 5 / 1436هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 02 / 11 / 1438ه، الساعة 10 صباحاً .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة ( 3 ) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة ( 9 ) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله .