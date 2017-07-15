مصرع مقيم يمني إثر سقوط مقذوفات حوثية بمحافظة الحرث

متابعات _فجر

لقي مقيم يمني مصرعه بجازان اليوم جراء إصابته عقب سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيات الانقلابية في اليمن على الأراضي السعودية .

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني بأن فرق الدفاع المدني باشرت صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية بإتجاه محافظة الحرث نتج عنها وفاة مقيم ، يمني الجنسية ، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات